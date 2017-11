Continuar a ler

Asensio está assim entregue ao departamento médico, enquanto Gareth Bale já recuperado integrou a sessão de treino com o restante plantel. No entanto, Zidane não abriu o jogo sobre se o galês estará ou não convocado para a partida deste sábado.



Zinedine Zidane não pode contar com o avançado Marco Asensio para o jogo com o Málaga, este sábado, no Santiago Bernabéu, a contar para a 13.ª jornada da Liga espanhola."Foi-lhe diagnosticado uma lesão no músculo obturador externo da perna direita", informou esta sexta-feira o Real Madrid, em comunicado, não adiantando qual o tempo previsto de paragem.