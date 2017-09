Na onda de renovações de contrato que o Real Madrid está a levar a cabo - Marcelo, Isco, Carvajal, Benzema e Llorente já assinaram novos vínculos -, o 'freguês que se segue' parece ser agora Marco Asensio. Segundo avança o jornal 'As' este domingo, os merengues deverão anunciar a renovação do espanhol depois do jogo da Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund.Asensio, de 21 anos, ficará ligado ao blancos até 2023, estando acordada uma cláusula de 500 milhões de euros, valor igual ao de Modric, Bale ou Benzema, segundo os números avançados pelo Calciomercato.Recorde-se que o jovem jogador tem sido aposta de Zidane nesta temporada, sendo já o melhor marcador do Real Madrid, com 4 golos.