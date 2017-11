Marco Asensio acredita que Cristiano Ronaldo voltará à sua melhor forma. O médio, na antevisão do jogo entre Real Madrid e APOEL, sublinha que o avançado português tem tido pouca sorte mas acredita que ainda vai fazer uma época ao nível das anteriores ."Vejo-o bem, como sempre, com 'ganas'. Na liga não tem tido sorte, mas sei que o Cristiano regressa sempre e vai voltar a fazer os números que nos tem habituado", afirmou o médio, de 21 anos, que na ausência do brilho de CR7 tem sido um dos jogadores em evidência no plantel merengue.Sobre o adversário, Asensio quer carimbar de imediato o apuramento para os oitavos da Champions. "Viemos para ganhar o jogo, sabemos que é da Champions e, como tal, a exigência é máxima. Além disso, também reconhecemos que, com uma vitória, passamos aos 'oitavos'", afirmou.

Autor: Bruno Dias