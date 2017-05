O colombiano James Rodríguez não tem a continuidade no Real Madrid assegurada e esta incerteza em torno do compatriota levou o antigo internacional Faustino Asprilla a lançar um duro ataque aos dirigentes e à equipa técnica merengue, o qual apanha o brasileiro Casemiro pelo caminho."Compraram o James porque foi um dos goleadores num Mundial [2014], porque marcava golos e fazia assistências. Se o foram comprar para fazer dele um médio de marcação, mais vale que faça já as malas. Cada futebolista joga onde sabe jogar", começou por dizer em declarações à ESPN Colombia."O James não é um médio de marcação. O que é que querem dele? Que faça tantas recuperações de bola como esse cepo do Casemiro? Não podem pedir isso a um jogador como o James", encerrou Asprilla, assinando nova polémica, depois do ataque que fez a Zinedine Zidane no verão passado.