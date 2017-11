Poco a poco.

Step by step.

As imagens impressionantes da lesão de Sergio Ramos

O capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, publicou esta terça-feira uma fotografia no Twitter a dar conta do seu estado físico após a fratura do nariz que sofreu durante o dérbi frente ao Atlético Madrid, que acabou com um empate (0-0) "Pouco a pouco", legendou o capitão dos merengues.Recorde-se que Sergio Ramos só regressará este fim de semana aos relvados - falha o jogo do Champions com o APOEL, esta terça-feira - no encontro frente ao Ath. Bilbao com uma máscara protetora.

Autor: Bruno Dias