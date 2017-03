O Lille arrancou um empate (1-1) no terreno do Toulouse e bem pode agradecer a Éder, internacional português que fez, involuntariamente, a assistência para o golo de Benzia, aos 80', que empatou o jogo pois Jullien inaugurara o marcador para a equipa da casa aos 30'. O avançado que deu a vitória a Portugal na final do Euro'2016 frente à França, quis rematar na pequena área mas falhou o remate, com a bola a sobrar para Benzia empatar ao segundo poste. Os jogadores do Toulouse protestaram bastante o lance, pedindo fora-de-jogo, e o guardião Lafont acabou mesmo por ver cartão amarelo do árbitro Johann Lamel, o qual ajuizou bem o lance.Refira-se que, além de Éder, também Xeka (ex-Sp. Braga) foi titular - saiu aos 72', dando o lugar a Bauthéac - enquanto Rony Lopes rendeu Bissouma ao intervalo. Com o empate, o Lille ascendeu ao 15.º lugar da Ligue 1, com 30 pontos em 28 jornadas.

Autor: Hugo Neves