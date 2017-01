Continuar a ler

Os golos da equipa orientada por Paul Lambert, que ocupa o modesto 18.º lugar do Championship, foram apontados por Richard Stearman, logo no 1.º minuto, e por Andreas Stearman (41'). ambos graças a assistências de Hélder Costa. Divock Origi ainda reduziu aos 86’, numa jogada atabalhoada, na insistência após um canto.



O Liverpool somou a segunda eliminação no espaço de três dias ao perder este sábado em casa, por 2-1, diante do Wolverhampton, equipa do Championship onde militam os portugueses Hélder Costa, Sílvio, João Teixeira e Ivan Cavaleiro, em partida dos 16-avos-de-final da Taça de Inglaterra. Na quarta-feira os reds foram afastados da Taça da Liga pelo Southampton.O início de 2017 continua a ser desastroso para o Liverpool e neste embate com o Wolves ficou de novo patente a falta de fôlego, de ideias, mas também de sorte, do conjunto orientado pelo técnico alemão Jürgen Klopp, obrigado que estava a assumir o jogo diante de um adversário que, como era previsível, se fechou muito bem na defesa, apostado em ataques rápidos e contra-ataques.