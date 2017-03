Continuar a ler

"O pagamento será feito em três prestações anuais e tem um valor total de 30.422.520 euros com juros", revelou o município madrileno em comunicado esta segunda-feira, onde detalha ainda que os colchoneros ficam responsáveis por construir os acessos para o espaço, bem como mais de quatro mil lugares de estacionamento, obra orçada em mais de 29 milhões de euros.



O estádio, inicialmente apontado à prática de atletismo, terá 73 mil lugares, mais 53 mil que a capacidade atual, e um aspeto totalmente renovado depois de se tornar exclusivamente propriedade do clube.



La Peineta, nome dado ao estádio inaugurado em 1994 para funcionar como Estádio Olímpico e abandonado em 2004, depois de perdidas as candidaturas aos Jogos de 2004, 2012 e 2016, será a partir da próxima temporada o Wanda Metropolitano, nova casa do Atlético, que vai abandonar o Vicente Calderón, onde jogou durante 50 anos.

