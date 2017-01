O At. Madrid apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça do Rei, mesmo com um empate a dois golos na visita ao reduto do Eibar. Valeu aos colchoneros, então, o triunfo da primeira mão desta eliminatória, por 3-0, que lhes permite avançar com um 'score' global de 5-2.Num encontro no qual Bebé foi titular nos bascos e André Moreira suplente não utilizado nos madrilenos, entrou melhor o conjunto da capital, que abriu o marcador aos 49', por intermédio de José Maria Giménez, assistido por Nico Gaitán. Reagiu depois o Eibar, com dois golos em sete minutos, por Sergi Enrich (73') e Pedro León (80'), mas o Atlético acabaria por conseguir salvar-se do desaire, graças a novo golo de um defesa, agora de Juanfran, aos 85', apurando-se desta forma para a ronda seguinte da prova.

Autor: Fábio Lima