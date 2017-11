A viver uma temporada de altos e baixos, o At. Madrid teve de suar para este sábado passar na complicada visita ao Riazor, o estádio do Deportivo Corunha. Os colchoneros venceram por 1-0, é certo, mas apenas chegaram ao golo da vitória no período de compensações, com o ganês Thomas Partey a ser o herói da formação madrilena.Com esta vitória, os comandados de Diego Simeone terminam com uma série de três empates consecutivos (Elche, Villarreal e Qarabag, todos a um golo) e ascendem provisoriamente ao terceiro posto, com mais 3 pontos do que o Real Madrid, ficando agora também de forma provisória a 5 do Barcelona.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima