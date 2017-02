O At. Madrid anunciou esta terça-feira a renovação do contrato com o futebolista ganês Thomas Partey por mais três temporadas, até à época 2021/22.O médio, que recentemente esteve nas meias-finais da Taça das Nações Africanas de 2017, chegou ao At. Madrid em 2011, ainda como júnior, estreando-se na equipa principal em novembro de 2015. Esta época, Thomas Partey disputou oito jogos pelos colchoneros em todas as competições.Ao fim de 22 jornadas, o Atlético de Madrid ocupa o quarto lugar do campeonato, com 42 pontos, a sete do líder Real Madrid, que tem menos dois jogos.

Autor: Lusa