O clássico entre At. Madrid e Barcelona, o primeiro grande jogo a ser disputado no novo Wanda Metropolitano, só se realiza no próximo sábado, mas a polémica já estalou fora das quatro linhas. Em causa está o número de bilhetes que os colchoneros estão dispostos a ceder aos catalães: apenas 205, isto para um recinto que tem lotação para 68 mil espectadores.De acordo com o Barcelona, o Atlético terá alegado problemas logísticos no novo estádio para não ceder quaisquer bilhetes ao conjunto catalão, uma versão que acabou por ser negada pelo clube da capital ao jornal 'AS'. Aí, ao diário madrileno, o Atlético referiu que fez "esforço muito grande" para garantir os tais 205 ingressos.

Autor: Fábio Lima