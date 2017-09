Continuar a ler

A Atalanta é nona com oito pontos, enquanto a Fiorentina é 12.ª com sete.O Bolonha foi vencer a casa do Sassuolo, por 1-0, golo do jovem avançado nigeriano Orji Okwonkwo (89), numa altura em que o rival já competia com apenas 10, por expulsão de Magnanelli (80).O Bolonha é 10.º com oito pontos, enquanto o Sassuolo é 15.º com quatro.Horas antes, o médio internacional português João Mário entrou aos 81 minutos e assistiu Danilo D'Ambrosio para o golo da vitória ao Inter de Milão frente ao Génova (1-0) de Miguel Veloso, aos 88 minutos: a equipa milanesa continua em terceiro, com 16 pontos, menos dois do que a dupla de líderes, formada por Nápoles e Juventus.O AC Milan, com André Silva no banco, perdeu em casa da Sampdoria (2-0), saindo vergado do Estádio Luigi Ferraris por golos de Duvan Zapata (72) e Alvarez (90+1), seguindo em sexto com os mesmos 12 pontos da Roma, quinta, mas que tem menos um jogo disputado.A Lazio, com Bruno Jordão no banco e Nani ainda lesionado, venceu fora o Verona (3-0) e é quarta, com 13 pontos.O Crotone conseguiu a sua primeira vitória, à custa do Benevento (2-0), que em seis jogos soma seis derrotas.No sábado, o Nápoles conseguiu uma vitória sofrida no terreno da SPAL, por 3-2, enquanto a hexacampeã Juventus, adversária do Sporting na Liga dos Campeões, goleou o Torino, por 4-0, mantendo-se no topo só com triunfos.