Ir de Old Trafford ao estádio do Huddersfield Town demora pouco mais de uma hora (cerca de 50 km de carro) e a curta viagem deste sábado pode render um recorde para o Manchester United. É que se José Mourinho vencer em casa do vizinho, os red devils chegam aos 23 pontos à 9.ª jornada, fixando o melhor arranque de sempre da história do clube: o máximo nesta fase está nos 22 pontos, sob o comando de Alex Ferguson.

Será portanto com este objetivo extra que o conjunto que venceu o Benfica em Lisboa, na quarta-feira, entrará em campo, com José Mourinho a destacar o entusiasmo com que o recém-promovido Huddersfield vai encarar a partida. "Estou à espera de dificuldades. As pessoas vão estão felizes por receber o Manchester United tantos anos depois no seu estádio. É uma grande motivação para eles, isso é claro. Todos conhecem a dificuldade de defrontar equipas que chegam à Premier League. É tudo novo para eles. E esta competição já nos mostrou de tudo. Todas as equipas podem ganhar a qualquer uma. Mas penso que vamos estar preparados para tudo", garantiu o treinador português, confirmando que Rashford está apto: "Recebeu uma pancada frente ao Benfica mas está bem. Temos as mesmas opções do que esse jogo."

A nível individual será igualmente um dia especial para De Gea. O guarda-redes espanhol pode registar hoje o 8º duelo (em nove rondas) sem sofrer golos, um feito que nenhuma equipa da primeira divisão conseguiu alcançar. Huddersfield em alvoroço É preciso recuar até 1971/72 para encontrarmos o último confronto entre o Huddersfield com o Manchester United: triunfo dos red devils por 2-0, numa época em que o campeão foi o... Derby County. Quarenta e cinco anos depois, os terries voltam a receber o histórico emblema inglês, com a cidade em alvoroço. "É difícil contornarmos esse tema, porque toda a população está entusiasmada e temos de compreender o momento. São demasiados anos sem jogar com aquela que muitos dizem ser a melhor equipa do Mundo. Vamos ter uma das melhores atmosferas no estádio, portanto temos de usar isso em nosso benefício. É um dia importante para a história do Huddersfield. E vou conhecer José Mourinho!", observou o técnico alemão David Wagner.

Autor: Diogo Jesus