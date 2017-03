Nesse período, o Liverpool conta apenas um triunfo na Premier League, frente ao Tottenham, a 11 de fevereiro, acumulando três derrotas e três empates, que fizeram o clube descer do segundo para o quinto atual.



O Liverpool recebe o Arsenal no sábado (17h30), no jogo grande da 27.ª jornada da Premier League.







Use your mobile phone & drive as of today you'll end up with more points on your licence than Liverpool FC got throughout February......SIX — GMP Middleton (@GMPMiddleton) 1 de março de 2017

O Manchester United igualou o número de títulos do Liverpool, 41, com a conquista da Taça da Liga de Inglaterra, o que foi motivo para picardias entre adeptos durante toda a semana. As brincadeiras sucederam-se através da redes sociais e algumas delas estão mesmo bem conseguidas, como esta da polícia de Middleton."Use o seu telemóvel enquanto conduz a partir de hoje e arrisca-se a acabar com mais pontos na sua carta de condução do que aqueles que o Liverpool somou até fevereiro... SEIS", escreveu a força policial na sua página no Twitter, aproveitando a má prestação dos reds no início de 2017, para recordar aos cidadãos uma alteração na legislação.