David Luiz, recorde-se, somou apenas 15 jogos pelos Chelsea em 2013 /14, acabando transferido para o PSG no final dessa temporada, por 50 milhões de euros.



"O David Luiz fez coisas importante no Chelsea, foi sempre um excelente profissional e sentiremos a falta dele enquanto bom rapaz que é. Mas, do ponto de vista do futebol, penso que a nossa equipa é mais forte do que era", disse Mourinho na altura, com o brasileiro a dizer recententemente que não tinha ficado magoado com o treinador português.



A reabertura do mercado de transferências aproxima-se a passos largos e a onda de rumores começa a assumir grandes dimensões pelo volume de casos e pela importância dos mesmos, como sucede com o alegado interesse do Manchester United em David Luiz, defesa-central do Chelsea que trabalhou com José Mourinho precisamente no clube londrino, onde o treinador português sancionou a sua venda ao Paris Saint-Germain (PSG).A notícia do 'Daily Express' adianta que Mourinho tenciona pedir à administração dos red devils para contratar o internacional brasileiro - mesmo que isso só possa vir a ser concretizado no final da temporada -, aproveitando o facto do futebolista ter perdido espaço nos blues depois de protagonizar uma desavença com o treinador, Antonio Conte.