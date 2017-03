Continuar a ler

Assim, embora os russos até tenham tarefas bastantes complicadas pela frente - o Krasnodar defronta os espanhóis do Celta de Vigo; o Rostov mede forças com os ingleses do Manchester United -, seria necessário que acontecesse algo altamente improvável como o apuramento do FC Porto em Turim (a equipa de Nuno Espírito Santo precisa de ganhar por pelo menos dois golos à Juventus).



Mas nem só. Caso as duas equipas russas fiquem pelos 'oitavos' da Liga Europa (e perdendo os quatro jogos...), Portugal só igualaria a Rússia se os dragões chegassem às meias-finais da Champions, ganhando pelo menos um encontro dos 'quartos'. Isto porque, para efeitos do ranking, cada vitória vale dois pontos, o empate um e o apuramento dá outro ponto de bónus - e o pontos conquistados têm ainda que ser divididos pelo número de equipas que cada país teve em ação esta época nas provas da UEFA.



Só um direto na Champions



Desta forma, parece quase certo que em 2018/19 teremos apenas um clube apurado diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões e outra a entrar na 3.ª pré-eliminatória. Um cenário que poucos acreditariam depois de termos terminado a época no 5.º lugar, à frente não só da Rússia como também da França.