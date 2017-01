Continuar a ler

Contas feitas, o Atlético (quarto colocado) acaba por marcar passo na luta pelos primeiros lugares com este resultado, ficando já a 8 pontos do líder Real Madrid, que ainda tem uma partida em atraso, estando de momento a 4 do Barcelona (joga esta noite) e a 7 do Sevilha. Quanto ao Athletic, é sétimo, com 29, podendo ser superado na tabela classificativa pelo Celta Vigo.



Durante cinco temporadas, Antoine Griezmann foi a grande estrela da Real Sociedad, o grande rival do Athletic Bilbao. Agora no At. Madrid, o avançado francês parece manter uma relação 'íntima' com os leões de Bilbau, já que em 13 jogos contra estes só de momento oito golos. O mais recente foi marcado este domingo, em San Mamés, num grande disparo de fora da área, que na altura ditou o empate a dois golos em que ficou o duelo entre Athletic e Atlético.Antes disso, iniciou melhor o conjunto de Madrid, que aos 3' já vencia por 1-0, graças ao golo de Koke. Respondeu a equipa basca, conseguindo a cambalhota com golos de Inigo Lekue e De Marcos, aos 42' e 56', respetivamente. Tudo se compunha para que o triunfo fosse dos da casa, até que surgiu o tal golaço de Griezmann. Solto pelo meio, o avançado francês, de 25 anos, olhou para a baliza e com um forte disparo bateu Iraizoz, fazendo o 2-2 final.

Autor: Fábio Lima