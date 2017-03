Continuar a ler

Em grande, depois do 3-3 no Bernabéu, o Las Palmas isolou-se no 12.º posto, ao



Em grande, depois do 3-3 no Bernabéu, o Las Palmas isolou-se no 12.º posto, ao golear em casa o lanterna-vermelha Osasuna por 5-2 . Os forasteiros estiveram a vencer por 2-1, com um bis de Kenan, após o tento inaugural de Jesé, que também fechou o resultado, aos 87 minutos.Consulte os resultados e marcadores da prova

O Athletic Bilbao ascendeu este domingo ao sétimo lugar da Liga espanhola, ao vencer em casa o Málaga por 1-0 , em encontro da 26.ª jornada da prova.Uma grande penalidade convertida por Raúl Garcia, aos 72 minutos, selou o triunfo dos bascos, que passaram a contar 41 pontos, ultrapassando o Eibar, derrotado sábado na receção ao Real Madrid por 4-1. Por seu lado, o Málaga, equipa em que o português Duda não saiu do banco, manteve-se com 26 pontos, no 15.º lugar.

Autor: Lusa