Com este triunfo, o Atlético tem agora 27 pontos, tantos como o Real, e aguarda pelo desfecho do encontro entre Barcelona e Valencia, primeiro e segundo classificados, respetivamente. Quanto ao Levante, é 13.º, com 15 pontos.



O Atlético Madrid venceu este sábado na deslocação ao reduto do Levante por uns expressivos 5-0, colando-se novamente ao Real Madrid na tabela da liga espanhola.Os colchoneros viram-se em vantagem logo aos cinco minutos, com o autogolo de Pier. Aos 29' foi a vez de Kévin Gameiro fazer o gosto ao pé, cenário que o avançado repetiu na segunda parte, aos 59'. Por sua vez, Antoine Griezmann não quis ficar atrás do colega e também marcou dois golos: fez o 4-0 aos 65 minutos e o 5-0 aos 68'.

Autor: Luís Miroto Simões