Nos restantes encontros de hoje, destaque para o clássico entre o Flamengo e o já campeão Corinthians - que alinhou com os jogadores menos utilizados -, no qual os cariocas venceram por 3-0, com um dos golos a ser obtido pelo ex-portista Diego, de penálti.



Refira-se, por outro lado, que já são conhecidas as quatro equipas que vão subir de divisão, juntando-se à elite do futebl brasileiro em 2018: América Mineiro, Internacional, Paraná e Ceará.



Com o título já atribuído ao Corinthians na jornada que decorreu a meio da semana, os jogos deste domingo, a contar para a 36.ª ronda do Brasileirão, acabaram por definir a primeira equipa despromovida à Série B. Trata-se do Atlético Goianiense, de pouco lhe valendo o empate (1-1) com a Chapecoense.A equipa onde alinha o ex-portista Walter evitou a derrota com um golo de Luiz Fernando aos 90'+2, mas já não tem qualquer hipótese de escapar à descida de divisão - com dois jogos por disputar, soma agora 34 pontos, menos seis do que o Vitória, a primeira equipa acima da linha de água - como a equipa da Bahia defronta a Ponte Preta (39 pontos) na próxima jornada, é garantido que uma destas duas equipas fará mais de 40 pontos, condenando assim o Atlético Goianiense.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil