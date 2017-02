Continuar a ler

Já na segunda parte, Antoine Griezmann reduziu a desvantagem, perto da hora de jogo. O At. Madrid cresceu depois do golo do avançado francês e fez por merecer o empate, mas esse ascendente não se concretizou.



O Barcelona venceu esta quarta-feira o At. Madrid por 2-1 no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, com golos de Luis Suárez e Lionel Messi. Antoine Griezmann marcou para os colchoneros.Luis Suárez abriu o marcador logo aos 7 minutos, após recuperação de bola no meio-campo e corrida até à baliza defendida por Moyá, onde bateu o guarda-redes do At. Madrid. Lionel Messi aumentou a vantagem à passagem da meia-bora de jogo, com, fazendo com que a eliminatória ficasse praticamente decidida.

Autor: João G. Oliveira