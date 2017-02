Continuar a ler

O outro entrava tem a ver com a forte concorrência pelo jogador. Bayern Munique, Manchester City e Juventus também estão na pista do médio e o poderio financeiro de todos eles pode ditar o desvio de um jogador cujo passe deverá rondar os 30 milhões de euros.Lemar tem contrato com o Monaco até 2020. Esta temporada já alinhou em 34 jogos, marcando 10 golos.