Assim será o novo estádio do At. Madrid

O Atlético Madrid já vendeu mais de 50 mil lugares cativos para a próxima temporada, que disputará já no seu novo estádio, o Wanda Metropolitano.O novo palco, cuja construção deve ficar concluída este verão, terá capacidade para 68 mil espectadores. Assim, só em lugares anuais, os colchoneros garantiram já uma taxa de ocupação de 74 por cento.Recorde-se que também esta terça-feira o clube da capital espanhola publicou um vídeo com imagens de como será o interior do Wanda Metropolitano quando estiver pronto.

Autor: Luís Miroto Simões