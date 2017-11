O avançado Pierre-Emerick Aubameyang foi afastado dos convocados do Borussia Dortmund para a visita a Estugarda, esta sexta-feira, devido a "razões disciplinares".O gabonês, segundo melhor marcador da Bundesliga com 10 golos, estava nos planos do técnico Peter Bosz para a partida da 12.ª jornada da Bundesliga, porém, o seu nome acabou por não constar na convocatória final. O clube justificou a ausência do gabonês através do Twitter depois de ser questionado por um adepto mas não adiantou mais pormenores.Aubameyang falhará, assim, o primeiro jogo esta época, numa altura em que o Borussia Dortmund ocupa o terceiro lugar do campeonato, com 20 pontos, a seis do líder Bayern Munique.