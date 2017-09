Continuar a ler

Com o internacional português Raphaël Guerreiro ainda de fora - o esquerdino está a recupera da fratura sofrida durante a Taça das Confederações -, o Borussia Dortmund lidera o campeonato com 16 pontos, mais dois do que o Hoffenheim. Já o campeão Bayern Munique segue em 3.º lugar, com 13 pontos, depois de ter empatado na sexta-feira com o Wolfsburgo (2-2).

O Borussia Dortmund segurou a liderança da Bundesliga após a 6.ª jornada, depois de golear este sábado, em casa, o Borussia Mönchengladbach, por 6-1, respondendo da melhor forma à vitória do Hoffenheim durante a tarde (2-0 ao Schalke).A equipa de Peter Bosz construiu a goleada com um bis do reforço Maximilian Philipp (28 e 38 minutos), um hat trick de Aubameyang (45', 49' e 62') - passou para a frente da lista de melhores marcadores, com oito golos, mais um do que Lewandowski - e ainda um golo de Weigl (79'). Já os visitantes marcaram por Lars Stindl (66'), o primeiro a conseguir 'furar' as redes do Dortmund na Bundesliga esta época.