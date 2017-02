"Muitas pessoas gostariam de me ver a jogar em Inglaterra, mas a Premier League não é a competição que mais me atrai. Gosto muito é da liga espanhola, é a que me atrai mais. Deixei de pensar no Real Madrid. Houve muito barulho em torno disso. Mas não penso mais nisso, embora continue a ser um ser um sonho [jogar lá]."



Aubameyang só afasta a China como destino, frisando que "está totalmente excluída nesta altura da carreira", e deixa no ar a possibilidade de regressar a França: "O campeonato francês está a crescer. É muito interessante de seguir. Conheço o campeonato e o francês é a minha língua materna e isso pode ser uma possibilidade. Não seria a minha primeira opção, mas não a coloco de lado."

"Tenho 27 anos de idade. Se eu quiser dar o próximo passo, inevitavelmente, tenho de sair no próximo verão. Vale a pena ou não? Tenho de ver as propostas que há. Se não sair, isso significará que vou terminar a minha carreira aqui, necessariamente. Tenho de pensar bem", acrescentou o internacional gabonês, sem se mostrar particularmente interessado no Real Madrid, clube onde revelou que gostaria de jogar, como de resto prometeu ao falecido avô: