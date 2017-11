Continuar a ler

"Não consigo entender, não queria chegar atrasado", explicou Aubameyang ao jornal alemão Bild, que conta que o jogador chegou com 20 minutos de atraso à última sessão de treino.



Na quinta-feira, a imprensa alemã suspeitou que em causa está uma



Esta é o mais caso disciplinar do avançado. Em abril, Aubameyang foi multado por festejar um golo com uma máscara, do seu patrocinador pessoal, que não é o mesmo do clube. O jogador também falhou o jogo em casa contra o Sporting para a Liga dos Campeões, devido a uma viagem não autorizada a Milão.



O futebolista do Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang disse esta sexta-feira que não entendeu a suspensão , por motivos disciplinares, do clube para o próximo jogo da liga alemã.De acordo com o próprio, a suspensão deve-se a "motivos disciplinares" por um atraso no último treino da equipa.

Autor: Lusa