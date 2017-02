Duas oportunidades ‘na cara’ de Ederson e um penálti desperdiçadas. Números de Aubameyang frente ao Benfica que o avançado do Borussia Dortmund admitiu serem inaceitáveis e que, adiantou, justificaram a sua saída de campo aos 62 minutos.

"Peço desculpa, tive uma noite para esquecer", reconheceu ontem o gabonês. "Devido à Taça das Nações Africanas acabei por ter uma preparação complicada. Também por isso entendo perfeitamente a minha substituição", acrescentou Aubameyang, corroborando, assim, a explicação de Tuchel, logo após a derrota na Luz. "Não está a 100 por cento depois da CAN e os gestos dele não davam a entender que iria melhorar após de falhar o penálti", afirmou, então, o técnico do Dortmund, embora sem evitar um coro de críticas pela substituição do goleador.

Nas redes sociais Ballack, antigo internacional alemão, escreveu que "é em alturas como esta que um treinador deve estar 100 por cento ao lado dos grandes jogadores". Já Hitzfeld, ex-treinador do Dortmund, disse ao ‘Bild’ que não tomaria a mesma decisão. "Deixaria sempre o melhor marcador em campo. Já fez golos no passado e isso pode voltar a acontecer." Solidários Apesar da fraca exibição, Aubameyang recebeu o apoio dos companheiros. "Já nos salvou muitas vezes", afirmou o guardião Bürki, enquanto Schürrle acredita numa reação do gabonês diante do Wolfsburgo. "No sábado é capaz de fazer dois golos."

Autor: Aurélio de Macedo