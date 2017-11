O avançado reagiu mal à decisão disciplinar do clube, vitimizando-se, ao centrar a questão apenas no atraso com que chegou ao treino depois de regressar de Barcelona, comparando o caso com o que sucedeu em novembro de 2016, quando viajou para Milão e também se atrasou em plena preparação de um jogo da Liga dos Campeões, frente ao Sporting.



Mas, de acordo com o 'Bild', aquele foi o terceiro atraso de Aubameyang na mesma semana, sendo que se deveu a uma viagem sem conhecimento do Borussia Dortmund para visitar Dembélé, um jogador que forçou a saída do clube no verão - o que lhe valeu mesmo uma suspensão -, para assinar pelo Barcelona.

O incidente reveste-se ainda de maior gravidade porque Garnier é patrocinado pela Red Bull, multinacional austríaca de bebidas energéticas que é proprietária do RB Leipzig, rival do Borussia Dortmund na Bundesliga, através da RasenBallsport Leipzig GmbH - Aubameyang, recorde-se, já tinha sido multado em abril por festejar um golo com uma máscara do seu patrocinador pessoal, que não é o mesmo do clube.Além do mais, o clube só autoriza filmagens nas suas instalações de treino a mais de dois dias da realização de um jogo, o que não terá sido o caso.