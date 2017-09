"No início do mês de junho, encontrei-me com Nasser al-Khelaïfi [presidente do PSG]. Foi pouco antes da chegada de Antero Henrique. Mas quando este chegou ao clube, decidiu que não me queria contratar", afirmou esta quinta-feira o avançado do Borussia Dortmund, que apesar de ser internacional pelo Gabão nasceu em França e fez a maior parte da sua carreira em clubes gauleses - como profissional passou por Dijon, Lille, Monaco e St. Étienne, antes de rumar à Alemanha em 2013.



Em declarações à rádio RMC, Aubameyang garantiu, por outro lado, que não existiu qualquer contacto com o Marselha. "É um clube histórico e claro que podia ser interessante. A nível pessoal, não estou muito seguro quanto ao projeto deles, mas isso é apenas um palpite. Se eles querem chegar ao título e um lugar ao sol na cena europeia, vai ser preciso fazer um pouco melhor", alertou.

O Paris Saint-Germain não se poupou a esforços para reforçar a equipa no último defeso. E se o brasileiro Neymar e o francês Kylian Mbappé são as caras novas mais sonantes do plantel às ordens de Unai Emery, há outro craque que esteve igualmente perto de rumar à Cidade Luz. Foi o próprio Pierre-Emerick Aubameyang quem o garantiu, frisando que acabaria por ser Antero Henrique, diretor desportivo dos parisienses, a abortar a sua transferência em junho.