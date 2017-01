A paragem de inverno na Bundesliga é aproveitada por várias equipas para fazer pequenos estágios em zonas mais quentes, como Espanha, de modo a manter a forma física em condições mais 'simpáticas'. O Augsburgo foi uma das que escolheu o país vizinho, mas partirá com memórias menos boas... É que, na madrugada de sábado, as instalações que guardavam o material da equipa foram assaltadas, tendo os meliantes levado consigo cerca de 50 bolas, além de chuteiras e luvas de guarda-redes.Sem material para trabalhar, a equipa técnica de Manuel Baum decidiu improvisar, mas rapidamente percebeu que as outras equipas alemãs que também estão por Espanha colocaram de lado as rivalidades. Assim, Mainz, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen e Würzburger Kickers prontamente se disponibilizaram para emprestar material ao conjunto de Augsburgo, que através do seu site agradeceu o gesto.

Autor: Fábio Lima