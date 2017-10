O Augsburgo venceu este domingo o Werder Bremen por 3-0, em jogo da 10.ª jornada da liga alemã e ascendeu ao nono lugar da prova, em igualdade pontual (15) com o Bayer Leverkusen e o Eintracht Frankfurt.Um bis de Michael Gregoritsch, que marcou aos 40' e 61', e um penálti convertido por Alfred Finnbogason, aos 45'+2, garantiram o triunfo do Augsburgo, que afundou ainda mais o Werder Bremen, penúltimo da tabela, com apenas cinco pontos.O Estugarda, que continua sem Carlos Mané devido a uma lesão no joelho, impôs-se em casa ao Friburgo, que jogou reduzido a 10 desde os 12', após a expulsão de Caglar Soyuncu. Os golos da equipa da casa foram apontados por Daniel Ginczek (38'), Benjamin Pavard (45'+4) e Simon Terodde (82').

Autor: Lusa