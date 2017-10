Continuar a ler

"Depende do processo de cura, claro, a minha reeducação está a correr bem até ao momento, estou com espírito positivo e penso que vai melhorar", disse ainda.



Neuer, de 31 anos, foi operado em setembro a uma fissura do metatarso esquerdo. Segundo o clube, o regresso devia verificar-se no início de 2018.



Neste início de campeonato sem Neuer, o Bayern está bem menos forte que o habitual - segundo na Bundesliga já a cinco pontos do Borussia Dortmund, derrota pesada (3-0) com o Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões.



O guarda-redes alemão Manuel Neuer admitiu este sábado que a sua ausência dos campos de futebol poderá ser mais prolongada do que inicialmente previsto, por causa de problemas com a cicatrização no pé a que foi operado.Inicialmente previsto para janeiro, o regresso do internacional alemão está agora totalmente dependente da recuperação: "Uma cicatrização poderá mesmo durar seis meses", explicou em declarações à televisão do clube.

Autor: Lusa