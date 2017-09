Continuar a ler

Findos os 90 minutos, nos quais o Salzburgo não conseguiu quebrar a resistência do Bruck Leitha, foi só na segunda parte do prolongamento que resolveu o encontro, com golos de Wolf (107') e Daka (111') a sentenciarem a passagem à próxima fase.



Na Liga Europa, o Salzburgo empatou (1-1) em casa do Vitória de Guimarães, na ronda inaugural do Grupo I, do qual também fazem parte Marselha e Konyaspor. Findos os 90 minutos, nos quais o Salzburgo não conseguiu quebrar a resistência do Bruck Leitha, foi só na segunda parte do prolongamento que resolveu o encontro, com golos de Wolf (107') e Daka (111') a sentenciarem a passagem à próxima fase.Na Liga Europa, o Salzburgo empatou (1-1) em casa do Vitória de Guimarães, na ronda inaugural do Grupo I, do qual também fazem parte Marselha e Konyaspor.

O Red Bull Salzburgo, tetracampeão austríaco, precisou do prolongamento para vencer, por 3-1, em casa do Bruck Leitha, do 3.º escalão, e seguir em frente na Taça da Áustria.O adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa marcou primeiro, num penálti de Gulbrandsen, aos 19 minutos, mas Burusic empatou para os locais, seis minutos depois.

Autor: Lusa