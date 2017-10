Continuar a ler

Com este resultado, o Salzburgo continua na segunda posição, mas agora a três pontos do líder Sturm Graz, que no sábado recebeu e venceu o Mattersburg, por 3-2.



O Salzburgo, adversário do V. Guimarães na Liga Europa, empatou este domingo a uma bola no terreno do Admira Wacker e deixou fugir o Sturm Graz na liderança da Liga austríaca, na 12.ª jornada.Os tetracampeões austríacos chegaram a estar a vencer no terreno do quinto classificado da prova, com um golo de Schlager, aos sete minutos, mas permitiu a igualdade, com Knasmullner a marcar para o Admira, aos 17.