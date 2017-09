Continuar a ler

Na Liga Europa, o Salzburgo empatou a uma bola em casa do Vitória de Guimarães, na ronda inaugural do grupo I, do qual também fazem parte Marselha e Konyaspor.



O Salzburgo volta a defrontar o Guimarães para a Liga Europa em 23 de novembro, na Áustria. Na Liga Europa, o Salzburgo empatou a uma bola em casa do Vitória de Guimarães, na ronda inaugural do grupo I, do qual também fazem parte Marselha e Konyaspor.O Salzburgo volta a defrontar o Guimarães para a Liga Europa em 23 de novembro, na Áustria.

O Salzburgo, tetracampeão austríaco, empatou este domingo, em casa, sem golos com o Áustria Viena, em jogo da nona jornada da liga austríaca.O adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa segue em segundo lugar, com 18 pontos, menos um do que o líder, o Sturm Graz.

Autor: Lusa