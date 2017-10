O Salzburgo, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça da Áustria, ao vencer por 3-0 no terreno do Tus Bad Gleichenberg, emblema amador dos escalões inferiores.O alemão Yabo inaugurou o marcador aos 45' e o francês Onguene aumentou a vantagem aos 62'. A terminar, aos 85', o também germânico Rzatkowski fechou a contagem para o Salzburgo, que conquistou as últimas quatro edições da prova.A formação austríaca é rival do V. Guimarães no Grupo I da Liga Europa, juntamente com Marselha e Konyaspor.

Autor: Lusa