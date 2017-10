Continuar a ler

Após este triunfo, o Salzburgo é provisoriamente primeiro classificado da Liga austríaca, com 24 pontos, mais dois do que o Sturm Graz, que no domingo recebe o Áustria de Viena, terceiro, com 18.



O Salzburgo, adversário do Vitória Guimarães no Grupo I da Liga Europa, assumiu este sábado provisoriamente a liderança da Liga austríaca depois de vencer o LASK por 3-1 em jogo da 11.ª jornada.A jogar fora, o Salzburgo reagiu bem a uma desvantagem madrugadora (golo de Michorl, no primeiro minuto), com Valon Berisha, de penálti, aos 27 minutos, e Munas Dabbur, aos 74' e 78', a operarem a reviravolta.

Autor: Lusa