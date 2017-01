Continuar a ler

O outro clube romano, a Lazio, também não teve facilidades na receção ao lanterna-vermelha Crotone, que resistiu até aos 90', momento em que Immobile fez o único golo da partida, permitindo à Lazio recuperar o 4.º lugar. Antes, aos 31', Biglia ainda falhou um penálti.



Nos outros encontros desta tarde, destaque para a goleada da Atalanta, por 4-1, na visita ao Chievo Verona. Alejandro Gómez (4' e 22'), Andrea Conti (42') e Remo Freuler (69') fizeram os golos forasteiros, enquanto Sergio Pellissier reduziu aos 62'. Já o Sassuolo e o Torino ficaram-se pelo nulo.



A Roma sentiu grandes dificuldades na visita a Génova mas um autogolo de Izzo, aos 36', acabou por garantir a vitória à equipa da capital italiana, que voltou a isolar-se no 2.º lugar da Serie A, mantendo a pressão sobre a líder Juventus.Com Mário Rui no banco de suplentes - Miguel Veloso não foi opção no Génova -, o conjunto orientado por Luciano Spalletti soma agora 41 pontos, menos um do que os bianconeri, que têm dois jogos a menos e ainda recebe este domingo o Bolonha no fecho da 19.ª jornada.