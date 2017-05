Continuar a ler

Os anfitriões ainda reduziram aos 22 minutos, pelo brasileiro Andreas Pereira, numa remate de fora da área em que o guarda-redes do Espanyol, Diego López, também foi mal batido, mas o marcador não viria a sofrer mais alterações.



As duas equipas já tinham a sua posição na tabela classificativa definida, pois o Granada é o último, com 20 pontos, enquanto o Espanyol acaba o campeonato em 8.º lugar, com 56 pontos.



Para este sábado estão agendados mais quatro jogos, mas é no domingo que se disputam os principais encontros, com destaque para a decisão do título, a partir das 19 horas: o líder Real Madrid visita o Málaga, enquanto Barcelona (com menos três pontos) recebe o Eibar.



A 38.ª e última jornada da Liga espanhola abriu esta sexta-feira com uma derrota caseira do já despromovido Granada frente ao Espanyol, por 2-1. Uma partida cujo desfecho ficou decidido logo nos primeiros minutos devido a dois erros defensivos da equipa da casa.Aos oito minutos, já a equipa catalã vencia por 2-0, na sequência de erros dos centrais do Granada, David López e o português Rúben Vezo, em dois lances semelhantes, com ambos a tocarem a bola de forma desastrosa: o primeiro ao oferecer 'de bandeja' o golo ao brasileiro Léo Baptistão (3') e o segundo a fazer um autogolo ao tentar cortar a bola (8').