Sob o comando do técnico português, que se estreou a 1 de março, o Bastia somou a segunda derrota seguida, depois de dois empates.



Veja os resultados e classificação da Ligue 1

A equipa da Córsega está há três meses sem vencer - a última vitória foi a 17 de dezembro, por 2-1, no terreno do Rennes - e ocupa a 19.ª e penúltima posição do campeonato, agora com três pontos de avanço (e mais um jogo) do que o lanterna-vermelha Lorient.