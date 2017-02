Continuar a ler

Ao intervalo, o técnico do Auxerre, Cédric Daury, lançou em campo dois dos habituais titulares, o internacional polaco Obraniak e Yattara, avançado internacional pela Guiné Conacri, emprestado pelos belgas do Standard Liège.Apesar do maior ascendente, os visitantes não conseguiram quebrar a resistência da equipa amadora comandada por Jean-Marc Pilorget, antigo jogador que detém o recorde de jogos pelo Paris Saint-Germain (435)."Fomos onze soldados em campo. É magnífico ver esta gente feliz. Não tenho palavras. O nosso objetivo é chegar o mais longe possível. Porque não disputar a final no Stade de France?", atirou o defesa Stéphane Marignale no final da partida."Quero que desfrutem agora! Há muitos jogadores em França que terminam a carreira sem nunca terem disputado uns quartos-de-final", lembrou o treinador Charly Paquille.Por seu lado, o primodivisionário Angers venceu no reduto do CA Bastia, clube do terceiro escalão, por 1-0, graças a um golo de Diedhiou aos 40 minutos.O Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, disputa a passagem aos quartos de final na quarta-feira, na visita ao reduto do Marselha.