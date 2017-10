Continuar a ler

"Entrei, saltei com o [Per] Mertesacker - na realidade nem tive de saltar... -, ganhei a bola de cabeça e os nosso adeptos pensaram de imediato, 'é isso mesmo, temos alguém em campo que nos pode fazer ganhar o jogo'. E então os eles [Arsenal] simplesmente sentem-se intimidados e recuam."



"Isto para mim enquanto jogador representa 'tempos felizes' [em campo]. É esse o meu ponto forte e se os adversários não me conseguem contrariar, então que se preparem porque vão ter uma tarde muito difícil", acrescentou o avançado de 29 anos.



O Watford chegou ao triunfo ao 90'+2, quando Tom Cleverly finalizou uma jogada de insistência onde ficou patente uma vez mais a apatia dos jogadores do Arsenal. No final do jogo, Wenger justificou a derrota com a decisão errada do árbitro Neil Swarbrick que assinalou um penálti num lance disputado entre Héctor Bellerín e Richarlison.

"Tenho de ter cuidado com o que digo, mas o que falta [aos jogadores do Arsenal] é terem 'tomates'. É o que me parece. Sempre que defronto o Arsenal, entro em campo a pensar, 'bem, deixa-me lá dar um abanão ao primeiro que me apareça pela frente e ver quem é que quer mais', prosseguiu o inglês, dando como exemplo um defesa do Arsenal que tem 1 metro e 98 de altura: