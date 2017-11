Continuar a ler

"Tive uma perda de massa considerável. Vou fazer dois treinos por dia, para fazer 12 treinos até segunda-feira. Tenho muita vontade de voltar a jogar e ficar à disposição do Jair [o treinador]. Mas também não crio muitas expectativas. Sei como as coisas funcionam. Vamos ver o que acontece no dia a dia", concluiu o experiente jogador, que chegou a alinhar no Japão (Kashiwa Reysol) e na Coreia do Sul (Suwon Bluewings).



Refira-se que Roger não precisou de fazer quimioterapia ou radioterapia, pois o tumor foi descoberto ainda numa fase inicial e também porque este era benigno. O seu tamanho pequeno, entre 3 e 4 cm, e a localização, no polo inferior, perto da extremidade do rim, facilitaram igualmente o sucesso da cirurgia.

Com 4 quilos a menos do que antes, Roger vai tentar recuperar a forma de forma a poder ainda ser opção para as últimas jornadas do Brasileirão, que termina a 3 de dezembro. "Não tenho mais nenhum tipo de restrição ou acompanhamento diário. É claro que vou ter que voltar ao médico daqui a sete meses por precaução. Mas já voltei a treinar e tenho que evoluir", acrescentou o avançado, que jogou pela última vez a 24 de setembro, contra o Coritiba.