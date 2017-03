Continuar a ler

A viagem de aproximadamente 3.000 quilómetros deveria demorar três dias, mas ao fim de apenas um dia e quando se encontrava ainda a 2.000 do destino, o carro de Octacílio Neto teve um problema mecânico e, tanto a viagem como o contrato com a Portuguesa ficaram sem efeito.



Em declarações ao 'Globoesporte.com', o dianteiro que teve como ponto alto da carreira, uma passagem pelo Corinthians explicou a avaria que o manteve desempregado.



"Foi avaria do carro mesmo. Não dá tempo de chegar para fazer os exames. Foi um acontecimento chato. Preferimos não continuar a viagem. Vamos deixar a possibilidade de acertar para a Série D (do Brasileirão)", contou Neto, que não conseguiu ir além de Feira de Santana, na Baía, e quando falou ao site brasileiro não arranjara ainda forma de regressar a casa.



Otacílio Neto protagonizou esta quarta-feira aquele que ficará conhecido como um dos episódios mais caricatos da edição 2017 do segundo escalão (A2) do campeonato Paulista.Livre de qualquer contrato, após rescindir com o Treze de Piracicaba, o avançado, de 34 anos, deixou a sua terra-natal, Orós, no Ceará, para rumar a São Paulo, onde deveria concluir as negociações que fariam dele reforço da Portuguesa dos Desportos.

Autor: João Lopes