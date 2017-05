Mourinho já entregou a lista de compras a Ed Woodward, vice-presidente do United, e, embora o português não o confirme, Griezmann é um dos nomes desejados.Só que o Atlético Madrid promete não facilitar nas negociações, levando em conta as palavras do presidente Enrique Cerezo. "Ninguém se ofereceu para pagar a cláusula [100 milhões de euros], nem acredito que o faça", disse o líder colchonero à rádio RMC, sublinhando: "Griezmann tem contrato até 2021."