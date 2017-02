Roberto Ayala, antigo central do Valencia, explicou que deixou o clube em 2015 por estar descontente com as medidas de gestão de Peter Lim, Jorge Mendes e Nuno Espírito Santo.



"De repente vi que havia coisas que não estavam bem. Havia um triângulo perigoso entre o dono [Peter Lim], o treinador [Nuno Espírito Santo] e Mendes, o agente. Um triângulo que ajudaria o clube. O plano inicial era perfeito: um secretário técnico que pesquisava os melhores jogadores, uma equipa técnica que os potenciava e o agente mais hábil do Mundo para os negociar. Mas foram por outra via: compraram por valores elevados", disse o antigo defesa argentino, de 43 anos, em declarações ao jornal ‘La Nación’. Ayala jogou no Valencia entre 2000 e 2007, tendo ganho quatro troféus pelo clube.