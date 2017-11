O azar de uns é a sorte de outros. Uma máxima que se aplica na perfeição à situação de Mário Rui no Nápoles. O lateral esquerdo português deverá assumir a titularidade na equipa de Maurizio Sarri - para já, o antigo jogador da Roma cumpriu apenas três minutos esta época, entrando no final do encontro com o Cagliari, a 1 de outubro -, já este domingo diante do Chievo, confirmada a lesão prolongada de Ghoulam.



O internacional argelino, de 26 anos, sofreu uma rotura total dos ligamentos cruzados do joelho direito durante o desafio com o Manchester City, para a Champions, foi operado esta sexta-feira e só deverá regressar à competição na próxima temporada.

