O Badajoz tinha para esta quarta-feira marcado, para as 20.30 espanholas, um duelo com o Lorca Deportiva, referente à Copa Federación, mas à hora da partida estava a 40 quilómetros de Lorca, preso... na neve. Ali ficou durante quase cinco horas, numa situação que acabou por ditar o adiamento do encontro, já que às 21.15, a hora de espera regulamentar, o plantel adversário ainda não tinha chegado ao estádio.O conjunto do sul de Espanha viajava no próprio dia da partida, tendo a chegada prevista a Lorca pelas 19 horas, cerca de uma hora e 45 minutos antes do apito inicial. Contudo, enquanto se aproximavam da cidade... o tempo só piorava, conforme foram documentando nas redes sociais. Até que, aos tais 40 quilómetros do destino, a Guardía Civil decidiu suspender a circulação na A-91, deixando os jogadores ali presos, sem ter como chegar ao estádio.De resto, perante esta situação, o adversário decidiu ajudar o plantel do Badajoz, disponibilizando-se para levar sandes, águas e mantas para que os jogadores passassem a noite da melhor forma possível. Uma ajuda que foi agradecida pelo Badajoz, mas que acabou por não ser totalmente 'utilizada', já que pela meia noite espanhola tudo se resolveu, com a ordem para seguir viagem de regresso a casa.

Autor: Fábio Lima